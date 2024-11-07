Путин объяснил причины неприятия к мигрантам в России

Отношение россиян к мигрантам изменится, если те будут хорошо владеть русским языком, знать и соблюдать законы страны. Об этом заявил на заседании дискуссионного клуба «Валдай» президент России Владимир Путин.

Глава государства пояснил, что на первом этапе необходимо создать условия, чтобы приезжающие в Россию на работу люди были к этому подготовлены. Это означает, что иностранцы должны хорошо говорить по-русски, знать российские традиции и законы.

«И не только знать все это, но и быть внутренне готовыми соблюдать это все. И тогда не будет раздражения и неприятия со стороны наших граждан», — заявил президент.

Ранее Путин высказался о миграционном кризисе в развитых странах, связав его с разрывом между «золотым миллиардом» и остальным человечеством.