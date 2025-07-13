Путин объяснил, почему 25 лет назад заявил Ельцину о неготовности стать президентом

Владимир Путин объяснил, почему 25 лет назад в разговоре с первым президентом России Борисом Ельциным заявил о неготовности возглавить страну. Об этом он рассказал в интервью журналисту «России 1» Павлу Зарубину.

Российский лидер отметил, что считал себя не готовым стать президентом. Однако, согласившись возглавить государство, Путин думал о том, как решить стоявшие перед ним и Россией задачи.

«Не то чтобы не хотел. Для меня, во-первых, это было неожиданно, а во-вторых, ну, пожалуй, да, не хотел, потому что считал, что не готов», — объяснил Путин.

Он добавил, что в те времена было много очень острых, сиюминутных и одновременно жизненно важных вопросов для страны. Важно было сохранить государство и усилить его развитие, добавил Путин.

Также в интервью Зарубину Путин рассказал, как обсуждал создание президентского авто Aurus с лидерами Объединенных Арабских Эмиратов и Северной Кореи.