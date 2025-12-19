Путин объяснил, кого именно назвал подсвинками

Слово «подсвинки», появившееся во время разговора с военной аудиторией, не касалось каких-то определенных людей. Об этом в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, заявил президент Владимир Путин.

Он уточнил, что слово выскочило у него в процессе общения с военными.

«Я никого конкретно не имел в виду, я никогда не перехожу на личности. Я подразумевал неопределенную группу лиц, как говорят юристы», — отметил президент.

Ранее глава государства сообщил, что в этом году контракт с Минобороны подписали более 400 тысяч россиян. Он обратил внимание на большое количество желающих служить в новом роде войск — беспилотной авиации. Из-за этого военным пришлось объявлять конкурс, добавил Путин.

По его словам, среди желающих оказалось много студентов, которые ради службы отправились в академический отпуск.