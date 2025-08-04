Путин неслучайно выбрал для ответа на ультиматум Трампа именно Валаам

Президент Владимир Путин во время поездки на Валаам дал американскому лидеру Дональду Трампу четкий и сдержанный ответ на выдвинутый ультиматум. Об этом kp.ru заявил экс-премьер России и председатель Императорского Православного Палестинского общества Сергей Степашин.

Он отметил, что глава государства неслучайно приехал на Валаам и сделал несколько важных заявлений.

«Поэтому, я думаю, это место было специально выбрано нашим президентом для того, чтобы как-то задуматься еще раз, вернуться к нынешней повестке дня», — подчеркнул Степашин.

Он назвал Валаам красивым и намоленным местом, в котором легко дышится. По словам бывшего председателя правительства, Путин дал понять Трампу, что к такой великой державе как Россия следует обращаться корректно.

Ранее российский лидер встретился на Валааме с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Главы государств обсудили украинский конфликт и посетили ставропигиальный мужской монастырь.