Путин не уйдет в отпуск в октябре

Песков: президент Путин не может позволить себе отпуск

Президент России Владимир Путин не может позволить себе уйти в отпуск, чтобы отдохнуть. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, его слова привел ТАСС .

Представитель Кремля ответил на вопрос, будет ли Путин отмечать предстоящий день рождения (7 октября) или, возможно, у него запланирован мини-отпуск.

«Нет, отпуск он, по сути, просто не может себе позволить», — сказал Песков.

Также пресс-секретарь сообщил, что Путин не планирует отдыхать после долгой поездки. Он отметил, что глава государства после поездки в КНР и посещения Восточного экономического форума будет участвовать режиме онлайн в саммите БРИКС.

Лидеры БРИКС 8 сентября договорились о необходимости перехода к более справедливому международному порядку. Главной темой обсуждения у глав государств стал возможный ответ на новую тарифную политику президента США Дональда Трампа.