Страны БРИКС обсудили на саммите новый мировой порядок

Лидеры БРИКС выступили за создание более справедливого мирового порядка

Лидеры БРИКС в ходе онлайн-саммита договорились о необходимости перехода к более справедливому международному порядку. Об этом сообщила пресс-служба бразильского правительства.

«Был достигнут консенсус о необходимости перехода к более сбалансированному и инклюзивному международному порядку, способному отражать текущие преобразования и более эффективно реагировать на требования глобального Юга», — отметили в пресс-службе.

Страны — участницы БРИКС обсудили угрозы, связанные с усилением односторонних мер, в том числе в торговле. Они заявили о готовности развивать механизмы солидарности и координации внутри объединения.

Также принявшие участие в саммите договорились поддерживать взаимодействие по таким вопросам, как украинский кризис и конфликт в секторе Газа.

Лидеры БРИКС собрали онлайн-саммит, чтобы обсудить возможный ответ на новую тарифную политику США. Президент России Владимир Путин принял участие в мероприятии.