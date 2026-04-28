На территории Донбасса и Новороссии живут крепкие и надежные люди, которых киевскому режиму не запугать. Такое заявление сделал президент России Владимира Путина на совещании по обеспечению безопасности на предстоящих выборах, его слова привел ТАСС .

«Но на этих территориях, в этих регионах [Донбасса и Новороссии] живут люди крепкие, надежные, что называется, с характером, уверен — их не запугать. Так было уже не раз и так будет», — подчеркнул президент.

Путин также заметил, что киевский режим не проводит выборы на Украине и пытается помешать народу Донбасса и Новороссии изъявлять свою волю путем голосования.

Глава государства также призвал уделить особое внимание безопасности на выборах в приграничных регионах. Он попросил заранее принять все необходимые меры.

Путин во вторник выступил перед участниками форума «Открытый диалог». В видеообращении президент подчеркнул, что ни одна страна не способна успешно развиваться в одиночку — за счет других государств или в ущерб им.