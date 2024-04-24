Путин назвал защиту информационной сферы актуальной для всех государств | 360°

Власть 24 апреля 2024, 10:35 Путин назвал защиту информационной сферы актуальной для всех государств Путин: защита информационной сферы важна для национальной безопасности РИА «Новости»

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Вопрос защиты информационной сферы от угроз актуален для всех стран мира. Об этом заявил президент Владимир Путин в видеообращении к участникам XII международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.

Мероприятие проходит в Санкт-Петербурге под эгидой Совета безопасности России. По словам президента, особое внимание на встрече уделят вопросам защиты информационного пространства от внешних и внутренних угроз.

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«Тема актуальная для всех стран, крайне значимая для обеспечения национальной безопасности, социальной стабильности, развития экономик», — подчеркнул глава государства.

Он подчеркнул, что миру необходимо системно и последовательно формировать единые, юридически обязывающие нормы и принципы поведения стран в информационной сфере.

Также президент отметил важность сохранения и защиты традиционных духовно-нравственных ценностей. По его словам, именно эти направления являются важным условием укрепления суверенитета и безопасности страны.