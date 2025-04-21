Путин назвал ветеранов спецоперации золотым фондом России

Принимающие участие в специальной военной операции ветераны — золотой фонд и будущее России. Об этом на встрече с руководителями муниципальных образований заявил президент Владимир Путин.

«Элита — те, кто родину защищают. Вот это люди. Вот это элита. За ними будущее страны. Им не страшно в руки страну передать», — привело заявление Путина РИА «Новости» .

Президент добавил, что ветеранам специальной военной операции необходимо помочь с получением образования и стажа, чтобы в будущем они могли войти в состав всех уровней власти.

Также он напомнил, что прошлые годы элитой себя называли нечистые на руки предприниматели.

«Деньги где-то украли! И потом пальцы веером! Вот мы, мы элита! Какая элита? Вот элита! Те, кто родину защищает», — подытожил Путин.

В ходе встречи с муниципальными чиновниками президент России Владимир Путин заявил, что жители страны обладают огромной силой духа и отвагой, которые позволяют преодолеть любые угрозы, особенно когда они касаются безопасности Родины. Поэтому ветеранов специальной военной операции нужно продвигать в органы власти всех уровней.