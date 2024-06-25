Путин назвал важную особенность БРИКС

Путин: БРИКС выступает за создание справедливого и демократического мира

БРИКС выступает за формирование свободного от диктатуры справедливого и демократического мира. Такое заявление сделал президент Владимир Путин, обратившись к участникам и организаторам юбилейных Примаковских чтений. Его процитировало РИА «Новости» .

Он предположил, что на мероприятии рассмотрят роль и перспективы дальнейшего развития БРИКС. По словам президента, объединение представляет интересы мирового большинства. В 2024 году Россия является председателем БРИКС.

«Именно БРИКС выступает локомотивом построения справедливого и демократического порядка, основывающегося на принципах подлинного равноправия, свободного от диктата и силового давления», — подчеркнул глава государства.

Путин уточнил, что любые прогнозы и соображения участников Примаковских чтений интересны и полезны. Он пожелал присутствующим успехов.

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев говорил об успехе БРИКС. По его словам, присоединиться к организации хотят несколько десятков стран.