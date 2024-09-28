Страны Запада направили все свои усилия, чтобы через шантаж и угрозы отменить русскую культуру. Как сообщил ТАСС , с таким заявлением выступил посол России в Анкаре Алексей Ерхов на конференции с соотечественниками.

Дипломат подчеркнул, что русофобия недружественных стран привела к тому, что они никак не отреагировали открытый терроризм украинских боевиков против мирных жителей Курской области.

«Запад охватила маниакальная идея отменить все русское — прежде всего, нашу великую культуру и традиции. На смену дружбе, сотрудничеству и дипломатии приходит язык ненависти, шантажа и откровенных угроз», — заявил Ерхов.

Посол подчеркнул, что россияне выстоят перед внешним давлением и сохранят свой уникальный язык и культуру, а также переживут всех политиков, поставивших перед собой цель добиться стратегического поражения России.

Ерхов поблагодарил пришедших на встречу соотечественников и отметил их вклад в развитие отношений между Россией и Турцией. Также он попросил в следующем году провести торжественные мероприятия в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Режиссер Никита Михалков в ходе выступления перед школьниками Челябинска назвал недальновидным поведение стран Запада за попытку отмену русской культуры. Он подчеркнул, что, если это произойдет, России придется самой отгораживаться от охватившей недружественные страны дикости.