Путин назвал условие сохранения идентичности народа

Путин: борьба за исторические корни сохранит идентичность народа и России

Фото: РИА «Новости»

Сохранение идентичности народа невозможно без борьбы за исторические корни и традиционные ценности. С таким заявлением на встрече с вьетнамскими выпускниками вузов СССР и России выступил президент Владимир Путин.

Как сообщила пресс-служба Кремля, встреча прошла в Большом оперном театре Ханоя при участии президента Вьетнама То Лама.

«Я искренне рад встретиться с выпускниками вузов нашей страны и вновь оказаться в кругу надежных друзей России», — обратился к пришедшим на встречу Путин.

Российский лидер напомнил, что встреча в таком же формате состоялась во время его первой поездки во Вьетнам в 2001 году.

Он добавил, что жители Вьетнама всегда вызывали уважение у россиян за проявленные стойкость и героизм во время борьбы за независимость своего отечества, сохранение яркой культуры и богатого исторического наследия.

«Борьба за свои исторические корни, за свои традиционные ценности является чрезвычайно важной для любого государства, для любой страны и для любого народа, который хочет сохраниться как таковой и сохранить свою идентичность», — заявил Путин.

Президент России добавил, что свой вклад в восстановление и развитие Вьетнама внес Советский Союз, который помог стране развить свой экономический потенциал и подготовил высококвалифицированных специалистов.

Вьетнам стал второй страной после КНДР в ходе зарубежных визитов Путина по странам Юго-Восточной Азии. По итогам переговоров с генеральным секретарем ЦК Компартии Вьетнама Нгуен Фу Чонгом российский лидер назвал сотрудничество двух стран главным приоритетом внешней политики.

Путин подчеркнул, что Россия готова продолжить и углублять совместную работу в экономической и научно-технической сферах, сотрудничать в области обороны и безопасности, а также поддерживать контакты по гуманитарным вопросам.

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