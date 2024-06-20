Путин назвал условие сохранения идентичности народа

Сохранение идентичности народа невозможно без борьбы за исторические корни и традиционные ценности. С таким заявлением на встрече с вьетнамскими выпускниками вузов СССР и России выступил президент Владимир Путин.

Как сообщила пресс-служба Кремля, встреча прошла в Большом оперном театре Ханоя при участии президента Вьетнама То Лама.

Российский лидер напомнил, что встреча в таком же формате состоялась во время его первой поездки во Вьетнам в 2001 году.

«Я искренне рад встретиться с выпускниками вузов нашей страны и вновь оказаться в кругу надежных друзей России», — обратился к пришедшим на встречу Путин.

Он добавил, что жители Вьетнама всегда вызывали уважение у россиян за проявленные стойкость и героизм во время борьбы за независимость своего отечества, сохранение яркой культуры и богатого исторического наследия.

«Борьба за свои исторические корни, за свои традиционные ценности является чрезвычайно важной для любого государства, для любой страны и для любого народа, который хочет сохраниться как таковой и сохранить свою идентичность», — заявил Путин.

Президент России добавил, что свой вклад в восстановление и развитие Вьетнама внес Советский Союз, который помог стране развить свой экономический потенциал и подготовил высококвалифицированных специалистов.