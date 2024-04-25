Путин назвал цели новой системы экономики | 360°

Власть 25 апреля 2024, 16:04 Путин назвал цели новой системы экономики Путин заявил о возможностях России перейти на новую модель экономики РИА «Новости»

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Россия обладает всеми возможностями для перехода на новую модель экономики. С таким заявлением на открытии съезда Российского союза промышленников и предпринимателей выступил президент России Владимир Путин.

Он пояснил, что у отечественного бизнеса давно накопился нереализованный потенциал, который государство за счет своих ресурсов готово поддержать.

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«Речь идет о широком фронтальном развитии экономики и социальной сферы, создании в России фактически новых отраслей и направлений в промышленности, сфере услуг», — перечислил Путин.

Глава государства подчеркнул, что страна обладает всем необходимым для реализации новой программы, которая обеспечит дальнейший рост доходов россиян и укрепление отечественной экономики.

«Государство будет и дальше поддерживать бизнес, чтобы он запускал перспективные проекты, наращивал вложения капитала, создавал новые рабочие места. Словом, действовал и в деловых интересах, и работал на повышение благосостояния граждан», — заявил Путин.

В ходе своего выступления Путин отметил позитивный эффект сотрудничества бизнеса и власти. Он подчеркнул, что такой тандем позволил стране преодолеть все внешние вызовы и добиться роста российской экономики.