Общество 25 апреля 2024, 15:47 Партнерство государства и бизнеса позволяет справляться с трудностями — Путин Путин заявил о конструктивном партнерстве государства и бизнеса в России РИА «Новости»

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Государство и бизнес в России демонстрируют конструктивное партнерство, заявил президент РФ Владимир Путин. Это, по оценке главы государства, позволяет успешно справляться с трудностями.

«Мы видим угрозы и отдаем себе отчет в том, где они возникают, но Россия это преодолеет», — подчеркнул президент, выступая на пленарном заседании ежегодного съезда Российского союза промышленников и предпринимателей.

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Отдельно глава государства отметил укрепление позитивных тенденций в экономике страны, несмотря на беспрецедентные вызовы, с которыми Россия столкнулись за последние годы.

«По итогам прошлого года ВВП России, как вы знаете, прибавил 3,6%. И статистика первых месяцев текущего года показывает, что он продолжает демонстрировать хорошие темпы», — указал Путин.

Так, в январе этого года этот показатель составил 4,6% процента в годовом выражении, в феврале — 7,7% в годовом выражении. За первые два месяца этого года рост составил в среднем 6%, заключил он.