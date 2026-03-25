Генсек ООН назвал операцию США в Иране вышедшей из-под контроля

Генсек ООН заявил о риске глобальной войны из-за конфликта США и Ирана

Американо-израильская операция в Иране вышла из-под контроля и подвела мир к черте глобальной войны. С таким заявлением выступил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Текст обращения опубликовали на сайте организации.

«Спустя более трех недель война вышла из-под контроля. Конфликт вышел за рамки, которые даже лидеры считали немыслимыми. Мир стоит на грани более масштабной войны, нарастающих человеческих страданий и более глубокого глобального экономического потрясения. Это зашло слишком далеко», — сказал Гутерриш.

Генсек призвал стороны прекратить подниматься по лестнице эскалации и перейти к дипломатии. Он подчеркнул необходимость вернуться к полному уважению международного права.

Гутерриш призвал США и Израиль положить конец войне, а Иран — прекратить нападения на своих соседей.

В начале марта генсек ООН осудил начало военной операции. По его словам, эти атаки подрывают международный мир и безопасность.