Путин назвал Трампу фактор для склонения Киева к переговорам

Путин рассказал Трампу о продвижении российских войск в зоне СВО

Президент России Владимир Путин в ходе вечернего разговора с президентом США Дональдом Трампом рассказал об основных событиях, которые происходят в зоне спецоперации. Об этом в комментарии журналистам заявил помощник российского лидера по международным делам Павел Ушаков.

Он подчеркнул, что Путин рассказал Трампу о продолжении успешного наступления российских войск по всей линии боевого соприкосновения.

«Это, как было отмечено, является фактором, который должен побудить режим в Киеве пойти наконец по пути к переговорному урегулированию конфликта», — заявил Ушаков.

Помощник президента России добавил, что в ответной реплике Трамп выразил заинтересованность в скорейшем завершении конфликта и выходом сторон к режиму прекращения огня и долгосрочному урегулированию.

«С нашей стороны высказана положительная оценка посреднических усилий и предпринимаемых командой Дональда Трампа и им лично», — подытожил Ушаков.

Путин и Трамп провели первые за два месяца телефонные переговоры в понедельник, 9 марта. Как сообщил Ушаков, диалог инициировала американская сторона, беседа продолжалась около 40 минут.

Он подчеркнул, что главы государств обсудили обстановку на Ближнем Востоке, а также положение дел в Венесуэле. По словам Ушакова, Путин призвал к скорейшему переводу разрешения кризиса вокруг Ирана на дипломатические рельсы.