Путин назвал терроризмом удар по авиацентру Ростова-на-Дону

Удар украинских боевиков по авиацентру Ростова-на-Дону стал актом терроризма. С таким заявлением выступил президент России Владимир Путин на оперативном совещании Совета безопасности.

Глава государства подчеркнул, что только благодаря работе диспетчеров центра удалось избежать трагических событий с гражданскими самолетами.

«Киевский режим совершил еще один акт, безусловно, террористического характера. А именно нанес удар по ростовскому региональному центру воздушного движения», — привела заявление Путина пресс-служба Кремля.

Президент отметил, что случившееся могло привести к необратимым последствиям для безопасности гражданских самолетов, но этого удалось избежать благодаря высокому профессионализму авиадиспетчеров.

Путин обратился к вице-премьеру Виталию Савельеву с просьбой доложить о событии и дополнительных мерах по обеспечению устойчивой и безопасной работы авиакомплекса России.

Украинские боевики нанесли удар по авиацентру Ростова-на-Дону утром в пятницу, 8 мая. Как сообщила пресс-служба Минтранса, в результате временно приостановилась работа 13 аэропортов южного авиаузла.

В ведомстве подчеркнули, что вместе с Росавиацией, воздушными гаванями и перевозчиками скорректируют расписание рейсов.