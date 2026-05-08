Атаки БПЛА приостановили работу 13 аэропортов на юге России

Работу 13 аэропортов на юге РФ приостановили из-за удара по зданию аэронавигации

После попадания украинских беспилотников в здание филиала «Аэронавигация Юга России» в Ростове-на-Дону работу 13 аэропортов на юге России приостановили. Об этом сообщила пресс-служба Минтранса.

Временно не принимают и не отправляют рейсы воздушные гавани в Элисте, Ставрополе, Сочи, Нальчике, Минеральных Водах, Магасе, Махачкале, Краснодаре, Грозном, Геленджике, Волгограде, Владикавказе и Астрахани.

«В этой связи корректируются технологии управления воздушным движением на Юге России. Минтранс и Росавиация корректируют расписание вместе с аэропортами и авиакомпаниями», — добавили в ведомстве.

Минтранс пообещал предоставить информацию об обстановке в 11:00 по московскому времени.

Ранее стало известно, что за ночь средства ПВО уничтожили 264 беспилотника ВСУ в небе над регионами России. БПЛА ликвидировали в Воронежской, Белгородской, Ростовской, Ульяновской, Смоленской и других областях.