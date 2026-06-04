Путин назвал Су-57 лучшим истребителем в мире

Президент России Владимир Путин назвал самолет Су-57 лучшим истребителем в мире. Об этом он заявил на встрече с руководителями международных информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума.

«Что касается Су-57, мы когда-то предлагали нашим друзьям из Индии вместе разрабатывать эту машину. Это машина пятого поколения, я думаю, лучшая в мире на сегодняшний день», — сказал российский лидер.

До этого глава государства рассказал, что Россия планирует и дальше укреплять систему противовоздушной обороны. Он подчеркнул, что у Украины вообще нет такой системы, а только лишь отдельные ее элементы. Кроме того, имеющихся систем и тех же американских зенитных ракетных комплексом Patriot у Киева не хватает.