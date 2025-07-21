Путин назвал страшное последствие зависимости России от нефти и газа

Полное покрытие товаров путем их покупки за границей за счет нефтегазовых доходов приведет к утрате конкурентоспособности, а за ней и суверенитета. Об этом в интервью журналисту Павлу Зарубину заявил президент России Владимир Путин.

Он подчеркнул, что именно по этому в начале работы на посту премьер-министра в конце 90-х годов вступал в дискуссии и настаивал на необходимости отечественного автопрома, чтобы не заполнять весь рынок исключительно иномарками.

«Если мы будем все покупать за нефть и газ, а сейчас ситуация, когда нам и нефть, и газ пытаются отрубить, то тогда Россия просто утратит свою конкурентоспособность, а за ней и суверенитет», — заявил Путин.

Президент добавил, что фактор независимости страны определяется, в том числе фактором технологического суверенитета, когда собственные предприятия могут обеспечить граждан без участия иностранных производителей.

Президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания на Петербургском экономическом форуме заявил о поэтапном снижении доли экспорта нефтегазового сектора в ВВП. В качестве примера он привел данные 2023 года, когда доля от продажи углеводородов составила 7,2% от общего показателя и 2024 год, когда индекс сократился до 4,9%.