Путин назвал спецслужбы и армию гарантией безопасности России

Офицеры российской армии, правоохранительных органов и спецслужб работают на укрепление обороноспособности России, обеспечивают безопасность жителей и дальнейшее развитие страны. Об этом в своем обращении к выпускникам высших военно-учебных заведений заявил президент Владимир Путин.

Он подчеркнул, что сегодня в зале собрались офицеры, которые начнут свою службу в рядах ФСБ, МВД, Росгвардии, МЧС, ФСО, Следственного комитета, прокуратуры и ФСИН.

«Вам предстоит решать широкий и ответственный круг задач. Прежде всего защищать права и свободы граждан России. Вести борьбу с преступностью, коррупцией, терроризмом и экстремизмом», — перечислил Путин.

Глава государства добавил, что силовикам также предстоит оказывать помощь военным в проведении спецоперации. Их главной задачей станет обеспечение порядка и законности на новых территориях, а также расследование преступлений украинских карателей против мирного населения, включая обстрелы городов и сел.

«Уверен, что вы будете работать оперативно и грамотно на всех порученных участках — добиваться конкретных результатов», — заявил президент.

В ходе своего выступления перед выпускниками военных вузов президент России Владимир Путин рассказал о дальнейшем развитии ядерной триады. Он подчеркнул, что это один из гарантов безопасности сохранения баланса сил во всем мире.