Путин назвал сотрудника ММК хитрюгой после вопроса о программе «Молодая семья»

Президент России Владимир Путин назвал «хитрюгой» работника Магнитогорского металлургического комбината после того, как молодой человек попросил изменить условия программы «Молодая семья». Цитату привело РИА «Новости».
«Возможно ли изменить немножко льготную программу „Молодая семья“ и выдавать ее авансом, так сказать, молодым парам?» — спросил работник комбината.
«Вот хитрюга!» — улыбнулся в ответ Путин.
Президент напомнил о мерах поддержки российских семей, беременных женщин и матерей вплоть до 17-летия ребенка.
Российский лидер прибыл с рабочей поездкой в Магнитогорск в среду, 16 июля. Во время беседы с работниками комбината он назвал меры поддержки повышения рождаемости в России недостаточными.
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