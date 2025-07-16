Путин назвал меры поддержки повышения рождаемости в России недостаточными
Путин: меры поддержки рождаемости в России недостаточны
Мер, которые предпринимают для повышения рождаемости в России, недостаточно. На это указал президент Владимир Путин во время беседы с работниками Магнитогорского металлургического комбината.
«Если уж сказать честно, по-серьезному, то нужно признать: тех мер поддержки, которые сейчас заработали, все равно, я полагаю, недостаточно», — сказал он.
По словам главы государства, первый ребенок у россиянок появляется в 28-29 лет. А на второго и третьего часто не хватает сил.
При этом Путин указал, что в стране создали единую систему поддержки рождаемости. Самое главное, подчеркнул президент, что она работает в период от беременности женщины и до момента, когда ребенку исполняется 17 лет.
Ранее в России предложили поощрять многодетных отцов досрочной пенсией. По задумке авторов инициативы, мужчин, воспитывающих от трех и более детей, следует отправлять на пенсию в 55-58 лет, чтобы признать их вклад в демографию.