Путин назвал себя пехотинцем во время поездки в Чечню

Фото: РИА «Новости»

Российский лидер Владимир Путин заявил, что не отличается от других пехотинцев, которые отстаивают интересы Родины, в том числе и в зоне СВО. Так президент отреагировал на слова главы Чечни Рамзана Кадырова, видео с ним опубликовали на сайте Кремля.

Диалог случился на встрече с добровольцами СВО. Говоря о бойцах в Российском университете спецназа Кадыров заявил, что военные полностью экипированы. Чеченский лидер объяснил, что личной его заслуги в этом нет и назвал себя «только пехотинцем».

«Мы все пехотинцы. Мы все в этом смысле в одинаковом положении», — заявил Путин в ответ.

Кадыров встретил Путина в аэропорту Грозного 20 августа. Президент приехал в Чечню с рабочим визитом впервые за 11 лет. В этот же день глава государства посетил два других северокавказских региона — Кабардино-Балкарию и Северную Осетию.

Также Путин побывал на могиле первого главы Чечни героя России Ахмата-Хаджи Кадырова. Лидер страны возложил цветы и почтил память чеченского лидера, а также поделился воспоминаниями о нем.

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