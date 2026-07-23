Путин назвал Россию одной из стран, которая выпускает сырье для вооружений

Путин: Россия — одна из немногих стран, которая выпускает сырье для вооружений

Президент Владимир Путин назвал Россию одной из немногих стран, которая выпускает сырье для вооружений. Об этом глава государства сообщил на совещании Совета безопасности.

«Россия — одна из немногих стран в мире, которая самостоятельно выпускает необходимые материалы, необходимые комплектующие, сырье для серийного выпуска перспективных и модернизации существующих образцов вооружений, военной и специальной техники», — подчеркнул Путин.

Недавно пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о сохранении позиции России в отношении ядерного оружия. Как отметил Песков, при этом у любого государства должно быть право на мирный атом.