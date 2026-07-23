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Путин назвал Россию одной из стран, которая выпускает сырье для вооружений

Путин: Россия — одна из немногих стран, которая выпускает сырье для вооружений

Фото: РИА «Новости»

Президент Владимир Путин назвал Россию одной из немногих стран, которая выпускает сырье для вооружений. Об этом глава государства сообщил на совещании Совета безопасности.

«Россия — одна из немногих стран в мире, которая самостоятельно выпускает необходимые материалы, необходимые комплектующие, сырье для серийного выпуска перспективных и модернизации существующих образцов вооружений, военной и специальной техники», — подчеркнул Путин.

Недавно пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о сохранении позиции России в отношении ядерного оружия. Как отметил Песков, при этом у любого государства должно быть право на мирный атом.