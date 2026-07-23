Песков заявил о сохранении позиции России в отношении ядерного оружия

Россия продолжает придерживаться позиции о необходимости не распространять ядерное оружие. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

Как отметил Песков, при этом у любого государства должно быть право на мирный атом.

«Это право должно быть и у Ирана, это право должно быть и у Саудовской Аравии, и у других государств», — подчеркнул Песков, комментируя информацию о том, что США и Саудовская Аравия заключили соглашение о поддержке Вашингтоном мирной ядерной программы королевства.

Ранее сотрудничество России и Бурунди в сфере мирного атома стало одной из тем визита главы МИД РФ Сергея Лаврова. В МИД африканского государства уточнили, что процесс по ряду соглашений продвигается, но переговоры требуют времени.