Путин назвал Россию мировым лидером по тяжелым вертолетам

Россия является безусловным лидером по тяжелым вертолетам, которыми пользуется даже ООН. Об этом президент Владимир Путин заявил на встрече с руководителями международных информагентств на полях ПМЭФ-2025 в Санкт-Петербурге. Его слова привела пресс-служба Кремля.

«Россия безусловный лидер в строительстве тяжелых вертолетов, ни одна другая страна мира тяжелых вертолетов не делает», — отметил он.

Глава государства добавил, что ООН пользуется российскими вертолетами. Также ими заинтересовался Китай.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее сообщил, что представители информагентств из недружественных стран примут участие во встрече с Путиным. Темой разговора были названы актуальные аспекты российской внешней и внутренней политики.