СМИ недружественных стран встретятся с Путиным на ПМЭФ-2025

Песков: СМИ из недружественных стран примут участие во встрече с Путиным на ПМЭФ

Представители информационных агентств из недружественных государств примут участие во встрече с президентом России Владимиром Путиным на ПМЭФ-2025 в Санкт-Петербурге. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его слова привело РИА «Новости» .

«Будут, да», — сказал пресс-секретарь главы государства, отвечая на соответствующий вопрос.

Встреча Путина с главами информационных агентств пройдет вечером 18 июня. Разговор состоится в формате «вопросы-ответы», его посвятят актуальным аспектам российской внешней и внутренней политики, а также ключевым мировым событиям.

На ПМЭФ-2024 президент России встречался с руководителями международных информационных агентств в «Лахта Центре», тогда беседа продлилась почти три часа, напомнил RT.

Путин поделился взглядами на экономику, ответил на вопросы об отношениях России и Запада, а также на вопросы о специальной военной операции.