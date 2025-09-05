Путин назвал Россия одним из мировых лидеров в развитии космонавтики

Россия сохраняет позиции среди мировых лидеров в космонавтике и должна продолжать обновлять производственные мощности по выпуску двигателей для ракет-носителей. Об этом заявил президент Владимир Путин на совещании по вопросам двигателестроения в Самаре, сообщила пресс-служба Кремля .

«Россия была и остается одним из мировых лидеров в развитии космонавтики. И важно последовательно обновлять производственные мощности по выпуску двигателей для ракет-носителей», — сказал он.

Президент добавил, что стране важно последовательно обновлять производственные мощности по выпуску двигателей для ракет-носителей, закрывать собственные потребности и активно выходить на мировые рынки.

В пресс-службе напомнили, что в последние годы Россия завершила импортозамещение двигателей на вертолетах «Ансат» и самолетах «Суперджет», а число поставленных авиадвигателей выросло более чем на процентов.