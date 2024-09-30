Путин назвал развитие новых регионов одним из важнейших приоритетов России

Президент Владимир Путин назвал развитие Донбасса и Новороссии одним из важнейших национальных приоритетов России. Его процитировала пресс-служба Кремля.

Такое заявление Путин сделал по видеосвязи на церемонии открытия объектов социальной инфраструктуры в новых регионах. Он выразил уверенность, что принятую программу развития удастся выполнить.

«Мы заявили об этом с самого начала, сразу же после освобождения первых районов, городов, сел, делали все возможное, как только обстановка позволяла начать мирные, восстановительные работы. И последовательно выполняем намеченные планы», — подчеркнул президент.

Он отметил мужественную и самоотверженную работу не только военнослужащих на передовой, но и гражданских специалистов, налаживающих мирную жизнь в регионе.

Ранее Путин записал видеообращение, в котором поздравил россиян со второй годовщиной возвращения республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей. Отдельно он поблагодарил жителей новых регионов за стойкость и решительность.