Путин назвал приоритет Конституции безусловным

Приоритет Конституции Российской Федерации является безусловным как во внутренней, так и во внешней политике. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с председателем Конституционного суда (КС) Валерием Зорькиным, написало РИА «Новости» .

«Приоритет Конституции Российской Федерации, Основного закона нашей страны, является безусловным, и мы из этого будем исходить и внутри страны, проводя внутреннюю политику, и на внешнем контуре. Это абсолютная, безусловная вещь», — сказал глава государства.

Путин также поздравил Зорькина и всех членов Конституционного суда с приближающимся Днем Конституции, который отмечается 12 декабря. Президент отметил, что наибольшее количество обращений в КС касается вопросов конституционного статуса личности, гражданского и уголовного права, а также защиты прав граждан в административном судопроизводстве. Он подчеркнул, что Конституционный суд выполняет высокую функцию по защите прав граждан и конституционного строя.

Традиционная встреча проходит днем раньше, так как 12 декабря у Путина запланирован визит в Туркмению на Международный день нейтралитета.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на ежедневном брифинге сообщил, что вечером у него, возможно, состоится международный телефонный разговор.