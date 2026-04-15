Путин назвал причины снижения ВВП России с начала года

Путин: ВВП России за два месяца снизился на 1,8%

Внутренний валовый продукт России снижается два месяца подряд. Совокупно этот показатель упал на 1,8%, заявил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

Он уточнил, что одной из причин снижения стали календарные и погодные факторы.

«Статистические данные показывают, что уже два месяца подряд экономическая динамика, к сожалению, снижается. В целом, за январь–февраль ВВП сократился на 1,8%», — подчеркнул Путин.

Снижение показателей зафиксировали в обрабатывающей и строительной отрасли, а также в сфере строительства. Президент добавил, что рассчитывает ознакомиться с подробными докладами о ситуации в экономике и выяснить, почему траектория макропоказателей оказалась ниже ожиданий.

Уровень безработицы в стране продолжает оставаться на низком уровне. Глава государства во время совещания обратил внимание на изменения в рынке труда, в котором развиваются гибкие и платформенные виды занятости.