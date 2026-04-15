Путин назвал низким уровень безработицы в России

Уровень безработицы в России продолжает держаться на низком уровне. Сейчас этот показатель составляет 2,1%, заявил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

Он подчеркнул, что ждет предложений по мерам, которые возобновят рост экономики страны.

«В этой связи отмечу, что уровень безработицы даже несмотря на общую экономическую динамику продолжает держаться на низком уровне», — уточнил глава государства.

По его словам, рынок труда меняется, в нем развиваются гибкие, платформенные виды занятости. Путин добавил, что в прошлом году правительство подготовило План структурных изменений в российской экономике, и этом в документе нашли отражения различные задачи.

Совещание посвятили текущим экономическим реалиям. Во встрече приняли участие глава правительства Михаил Мишустин, первый вице-премьер Денис Мантуров, вице-премьер Марат Хуснуллин, глава Центробанка Эльвира Набиуллина и другие.