Путин назвал позорным и трусливым поведение прежнего руководства МОК

Политически мотивированное экс-руководство Международного олимпийского комитета (МОК) нанесло ущерб олимпийскому движению. Об этом заявил президент России Владимир Путин на церемонии вручения награждения боксеров в Кремле.

«Позорное, я бы сказал, трусливое политически мотивированное поведение прежнего руководства Международного олимпийского комитета нанесло огромный ущерб <…> самим принципам олимпизма», — подчеркнул Путин.

Президент добавил, что международные спортивные чиновники вводили санкции против России из-за ситуации вокруг Украины. Но при этом другие вооруженные конфликты они полностью игнорировали.

До этого Путин оценил возвращение россиян в мировой спорт. Глава государства напомнил, что триумф паралимпийцев России в Милане стал поистине уникальным, ведь команда добыла третье общекомандное место, в разы уступая по численности своим основным соперникам.