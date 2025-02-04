Superjob: «серая» зарплата и плохие условия труда — повод сменить работу

По словам эксперта, в первую очередь, это стоит сделать, если человек получает «серую» заработную плату, которая не растет в соответствии с инфляцией. Если сотрудника не устраивают условия труда, оплата давно не индексировалась и так далее, нужно искать новое место работы. Сейчас конкуренция за рабочие места снизилась, поэтому перейти на новое место будет легче.

«Из-за процессов на рынке труда вакансий стало больше, людей, которые на них претендуют, — меньше, поэтому проблем с трудоустройством не будет», — отметила Голованова.

Она добавила, что современные возможности позволяют в короткие сроки поменять не только место работы, но и специальность.