Путин назвал последствия геноцида армян результатом национализма и ксенофобии
Катастрофические последствия геноцида армян показали, к чему приводят разжигание религиозной вражды, национализм и ксенофобия. Об этом заявил президент России Владимир Путин в приветствии участникам памятных мероприятий к 111-й годовщине трагедии.
Он назвал геноцид армянского народа одной из самых страшных трагедий прошлого века.
«Жестокая расправа над беззащитными, ни в чем не повинными людьми, которые были убиты, ранены, изгнаны из родных городов и поселков, потрясла весь цивилизованный мир, а ее катастрофические последствия убедительно показали, к чему приводят разжигание религиозной вражды, национализм и ксенофобия», — подчеркнул глава государства.
Путин отметил, что позиция России по этому вопросу всегда была неизменной. Уже в мае 1915 года она получила отражение в совместной декларации России, Великобритании и Франции, осуждающей насилие над армянским народом как преступление против человечества и цивилизации.
Уверены, что политике массового уничтожения и депортации людей по национальному признаку нет и не может быть оправдания, и международное сообщество должно объединить усилия для того, чтобы подобное варварство никогда и нигде не повторилось.
Путин пожелал дружественному армянскому народу благополучия и процветания. Он отметил, что гонения и репрессии тех лет стали незаживающей раной для многих поколений армян, но пережитая беда сплотила людей, которые показали твердую приверженность традициям, мудрость и мужество.
На рубеже XIX — начала XX веков Османская империя начала регулярно преследовать армян. Только в 1915 году от этого погибли более 1,5 миллиона представителей национальности. В прошлом году современные Турция и Армения решили восстанавливать разрушенные отношения.