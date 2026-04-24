Путин назвал последствия геноцида армян результатом национализма и ксенофобии

Катастрофические последствия геноцида армян показали, к чему приводят разжигание религиозной вражды, национализм и ксенофобия. Об этом заявил президент России Владимир Путин в приветствии участникам памятных мероприятий к 111-й годовщине трагедии.

Он назвал геноцид армянского народа одной из самых страшных трагедий прошлого века.

«Жестокая расправа над беззащитными, ни в чем не повинными людьми, которые были убиты, ранены, изгнаны из родных городов и поселков, потрясла весь цивилизованный мир, а ее катастрофические последствия убедительно показали, к чему приводят разжигание религиозной вражды, национализм и ксенофобия», — подчеркнул глава государства.

Путин отметил, что позиция России по этому вопросу всегда была неизменной. Уже в мае 1915 года она получила отражение в совместной декларации России, Великобритании и Франции, осуждающей насилие над армянским народом как преступление против человечества и цивилизации.