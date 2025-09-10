Сегодня 17:45 «Побегут потом в „плохую“ Россию». Анкара и Ереван решили подружиться, но есть нюанс 0 0 0 Фото: риа, marco iacobucci/www.globallookpress.com Мир

Армения и Турция решили восстанавливать разрушенные дипломатические отношения. Граница между странами остается на замке с 1993 года, но сейчас в Ереване настроены на диалог, говорят, готовы открыть ее «хоть завтра». Что подталкивает армянские власти к Анкаре и какими могут быть последствия этой «дружбы», разбирался 360.ru.

О чем решили поговорить Ереван и Анкара О скорой встрече представителей Армении и Турции заявил несколькими днями ранее вице-спикер парламента, спецпредставитель Армении по нормализации отношений с Турцией Рубен Рубинян. Политик подчеркнул готовность Еревана открыть границу и развивать дипломатический диалог. «В повестку дня войдут вопросы армяно-турецких отношений, проведенные мероприятия и шаги, которые необходимо предпринять в будущем», — сказал Рубинян. Среди прочего, по его словам, на переговорах должны будут затронуть тему восстановления исторического моста в Ани и железной дороги Гюмри — Карс.

Фото: РИА «Новости»

Говоря о потенциальном открытии турецко-армянской границы, Рубинян подчеркнул, что не видит причин затягивать решение этого вопроса.

С армянской стороны нет никаких проблем с задержкой, мы готовы к открытию границ и установлению дипломатических отношений уже завтра. Рубен Рубинян

Диалог Армении и Турции на нуле с 1991-го Дипломатических отношений между Анкарой и Ереваном не было с момента обретения независимости Арменией в 1991 году. Осложняли возможность диалога сразу несколько факторов, а именно отрицание геноцида армян в Османской империи, позиция Турции по Карабахскому конфликту, а также противоречия в ратификации Карсского договора о дружбе между Армянской, Азербайджанской и Грузинской ССР и Турцией.

Но нельзя сказать, что встреча, которую анонсировал Рубинян, — первый шаг в сторону нормализации отношений. Попытки были и раньше, на какое-то время их забрасывали, но в середине января 2022 года спецпредставители Турции и Армении встречались в Москве.

Фото: РИА «Новости»

А летом того же года уже на переговорах в Вене договорились обеспечить возможность пересечения сухопутной армяно-турецкой границы для граждан третьих государств и начать прямые грузоперевозки по воздуху.

Граница между Турцией и Арменией закрыта с 1993 года по инициативе Анкары. Первую попытку нормализовать отношения стороны предприняли в 2008 году. Год спустя в Цюрихе были подписаны протоколы об установлении дипломатических отношений и их развитии. Но в 2010 году процесс приостановили. В 2015 году президент Армении отозвал протоколы из Нацсобрания, а в 2018 году процедуру прекратили вовсе.

Играем «в поддавки» с Турцией?

Вместе с тем новая встреча сторон любопытна еще и тем, что станет первой после заключения соглашения с Азербайджаном и США о Зангезурском коридоре. Армения, как мы помним, тогда фактически согласилась передать часть своей территории под контроль частных американских компаний, которые будут охранять этот «маршрут Трампа».

Фото: РИА «Новости»

И тут возникает вопрос: почему вопрос открытия границы с Турцией Ереван не стал согласовывать с Россией, хотя армянскую границу фактически охраняют российские пограничники? Более того, наши военные находятся на военной базе в Гюмри на территории Армении, констатировал политолог Андрей Суздальцев. «На мой взгляд, это полное пренебрежение к России как к геополитическому партнеру», — подчеркнул эксперт в беседе со «Свободной прессой».

Тут же Суздальцев напомнил, что политически Армения давно маневрировала между Турцией и Азербайджаном, а теперь Ереван рассчитывает на гарантии безопасности со стороны Запада в лице США и особенно Франции, где сосредоточена большая армянская диаспора.

У меня складывается впечатление, что мы играем «в поддавки» с Турцией и Азербайджаном. <…> Тут еще вполне миролюбивые переговоры Путина и Пашиняна на саммите ШОС в Китае стали для некоторых в Армении сигналом: «Можно все!» Разумеется, Армения и Азербайджан прекрасно понимают, что Россия ориентирована главным образом на СВО, и в это время проворачивают у нас за спиной свои дела. Андрей Суздальцев

Не столь пессимистичную оценку планам по сближению Еревана и Анкары дал востоковед Олег Гущин. По мнению специалиста, вечной вражда этих стран быть все равно не могла.

«Они находятся рядом и соприкасаются границей, и совершенно естественно, что отношения соседям надо нормализовать. Причем хотя их не было, самолеты из Еревана в Стамбул летали. Так что открытие сухопутной границы будет символичным: мол, жить надо вперед, а не назад», — подчеркнул эксперт в беседе с 360.ru.

Для Армении это, в общем-то, выход в западный мир, ведь Турция — вечный кандидат в Евросоюз, да еще и член НАТО. Плохо ли, хорошо ли, а НАТО… Олег Гущин

Вопрос территорий лишь обострится Суздальцев при этом убежден, что ничем хорошим дружба Армении и Турции не кончится. Анкара, по его словам, никогда не будет идти на уступки, так что Ереван может сразу забыть о том, чтобы пытаться продвигать какие-то свои условия. «Территориальные претензии Турции никуда не уйдут, предвижу, что этот вопрос скоро обострится. Куда бежать бедным армянам? Только в „плохую“ Россию. В итоге за нашу аморфную политику в Закавказье будет платить даже не власть, а русский народ», — отрезал собеседник «СП».

Фото: РИА «Новости»

Как бы то ни было, а отношения населения России и Армении всегда были и остаются теплыми, убежден Гущин. «Хорошие отношения Армении с Россией просто неизбежны, они в генокоде заложены. Никто в России армян иностранцами не считает, а в Армении — это я сам своими ушами слышал — нормальное выражение „Россия-матушка“. Но я все же думаю, что какого-то большого ущерба нашим геополитическим интересам не будет, а Армения… Получит более-менее широкую дверь в мир», — заключил востоковед.