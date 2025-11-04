Кадыров назвал Россию примером братства народов

Россия является примером братства народов. Об этом в поздравлении с Днем народного единства в Telegram-канале заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

По его словам, прочным фундаментом общества является многообразие, основанное на духовной близости и взаимном уважении.

«В единстве — наша уверенность в завтрашнем дне, наша сила и наша великая историческая миссия», — написал Кадыров.

Чеченский лидер назвал президента России Владимира Путина гарантом законных прав граждан и стабильности. По его мнению, твердая позиция главы государства, неустанная забота о судьбе народа и дальновидная политика способствуют укреплению единства России, ее авторитета на мировой арене и суверенитета.

«Мы едины в любви к Родине, и именно единство делает нас непобедимыми. Я от всей души поздравляю граждан России со знаменательным днем!» — добавил Кадыров.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что попытки врагов ослабить и подчинить Россию обречены на провал.