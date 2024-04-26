Общество 26 апреля 2024, 15:22 Время доказало важность укрепления парламентаризма в России — Путин Путин заявил о важности укрепления парламентаризма в России

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Время и события, через которые проходит Россия, показывают, как важно на основе самобытного опыта укреплять парламентаризм и в целом общественно-политическую систему страны. Об этом заявил президент Владимир Путин на заседании Совета законодателей в Санкт-Петербурге.

Глава государства также указал на важность обеспечения стабильности общественно-политической системы России и одновременном создании условий для открытости и обновления.

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Отдельно он отметил необходимость честной конкуренции разных политических сил при четком понимании приоритета национальных интересов и безопасности.

«В этой связи хочу отметить конструктивное взаимодействие законодательных органов, партийных фракций с правительством России, главами субъектов Федерации, деловым и экспертным сообществом», — подчеркнул Путин, пояснив, что говорит о диалоге и в сфере экономике, и в соцсфере, и касательно развития регионов.

По его мнению, особым, объединяющим всех вопросом сейчас выступает поддержка героев, семей ветеранов и бойцов СВО. Он отметил принятие ряда важных законодательных актов, создание дополнительных правовых и социальные гарантий.

«Прошу их и дальше совершенствовать, постоянно донастраивать с учетом конкретных жизненных ситуаций», — указал президент.