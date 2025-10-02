Путин назвал многополярное пространство гораздо более демократичным

Пространство многополярности гораздо более демократично. Об этом заявил президент Владимир Путин , выступая на заседании дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи.

«Сегодня намного более открытое и творческое пространство внешнеполитического поведения, нет заранее известных вариантов действий», — отметил глава государства.

Он добавил, что многополярность стала прямым следствием попыток Запада установить гегемонию, однако провал таких попыток был лишь вопросом времени. Теперь мир уходит от подчинения большинства меньшинству, подчеркнул Путин.

В начале сентября его пресс-секретарь Дмитрий Песков на Восточном экономическом форуме говорил, что подавляющее большинство государств не хотят жить в мире, в котором кто-то будет диктовать им правила, а предпочли бы опираться на устав и принципы ООН.