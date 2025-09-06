Песков заявил, что большинство стран не хотят однополярного мира
Песков: большая часть государств стремится к многополярному миру
Подавляющее большинство государств не хотят жить в однополярном мире, где им кто-то будет диктовать правила. Об этом РИА «Новости» на Восточном экономическом форуме заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
По его словам, страны хотят ориентироваться не на продиктованные кем-то правила, а на устав и принципы ООН.
«Единственное, в чем мы убеждены, что подавляющее большинство стран земного шара не хочет однополярного мира, не хочет, чтобы кто-то диктовал правила», — отметил Песков.
На этом фоне в мире появляются инициативы, которые поддерживают государства Глобального Юга, а также Китай и Россия, уточнил представитель Кремля.
Ранее на пресс-конференции по итогам визита в КНР президент Владимир Путин рассказал, что из себя представляет концепция многополярного мира. Он объяснил, что модель подразумевает равные права и положение всех стран. Путин добавил, что многополярность не означает, что в мире должны появиться новые гегемоны.