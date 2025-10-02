Путин назвал мир чрезвычайно комплексной многоаспектной системой

«Сегодняшний мир — чрезвычайно комплексная, многоаспектная система», — сказал он.

Форум в Сочи проходит с 29 сентября по 2 октября и в этом году посвящен теме «Полицентричный мир: инструкция по применению». Участниками стали 140 экспертов из более чем 40 стран. С 2004 года встреча президента с участниками «Валдая» является традиционной: глава государства выступает с программной речью, после чего отвечает на вопросы и вступает в дискуссию с экспертами.

Ранее Путин на пленарной сессии клуба уже заявил, что институты глобального управления, созданные в прошлом, утратили эффективность, а мировая система столкнулась с «системным вызовом». По его словам, человечество рискует превратиться в «наблюдателя за процессами», которыми оно больше не способно управлять.