Путин назвал контрпродуктивными действия США в палестинском вопросе

Попытки Соединенных Штатов «разрубить» палестинский узел показали свою контрпродуктивность. Об этом заявил президент Владимир Путин на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане. Его процитировало РИА «Новости» .

По его словам, эскалация разрастание конфликта в Газе угрожает стабильности всего евразийского континента.

«История наглядно показала нежизнеспособность и контрпродуктивность единоличных попыток, в частности, США разрубить палестинский узел», — подчеркнул Путин.

Также он указал на отказ США от исполнений решений ООН, предусматривающих создание и мирное сосуществование двух независимых государств — Израиля и Палестины.

На заседании совета глав государств организации в Астане глава государства назвал приоритетной задачей безопасность стран-членов ШОС. В связи с этим он объявил о преобразовании региональной антитеррористической структуры объединения.