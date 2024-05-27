Путин указал на впечатляющие темпы развития экономических отношений России и Узбекистана

Президент Владимир Путин назвал темпы развития экономических связей России и Узбекистана впечатляющими. Об этом он сказал на встрече с лидером республики Шавкатом Мирзиеевым. Его процитировали «Известия» .

«Темпы развития экономических связей действительно очень впечатляют», — отметил глава государства.

По данным Узбекистана, товарооборот обеих стран вырос на 30% — до 10 миллиардов долларов в 2024 году. Как уточнил Путин, по российской статистике, этот уровень немного ниже, однако результат все равно хороший.

Переговоры лидеров двух стран проходят в резиденции Мирзиеева «Куксарой». Сначала встреча прошла в узком составе. Затем переговоры продолжатся в расширенном. Президенты обсудят вопросы развития двусторонних отношений и партнерства. Также Путин и Мирзиеев обменяются мнениями насчет региональных проблем.