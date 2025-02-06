Путин назвал радиоэлектронную борьбу важным направлением

Радиоэлектронная борьба имеет большое значение, и от ее эффективности напрямую зависит сокращение потерь в вопросах обеспечения безопасности. Об этом заявил президент Владимир Путин беседы с молодыми учеными.

Он назвал РЭБ важным направлением, которое необходимо развивать и совершенствовать.

«И вы только что сказали о разработке техники будущего <… > Я не являюсь специалистом в этой области, но уже исходя из того, что нам преподносит жизнь, вижу: будущее наступает сейчас», подчеркнул глава государства.

Путин 6 февраля в честь Дня российской науки вручил премии молодым ученым в области науки и инноваций за 2024 год. Церемония награждения прошла в Кремле. После мероприятия президент пригласил лауреатов на чай.

Премию получили Вадим Попков и Кирилл Мартинсон из Физико-технического института имени Иоффе Российской академии наук, а также Елена Корочкина из Санкт-Петербургского государственного университета ветеринарной медицины.