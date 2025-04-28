Путин назвал главный критерий, по которому власть принимает решения

Путин: власти России опираются на национальные интересы, а не поучения извне

Президент Владимир Путин, выступая в Санкт-Петербурге на встрече с членами Совета законодателей, назвал национальные интересы главным критерием для российской власти при принятии всех решений. Его слова приводит пресс-служба Кремля.

«Не какие-то поучения со стороны, а твердая суверенная воля народа России, общее стремление обеспечить безопасность Родины, ее будущее», — подчеркнул глава государства.

Он отметил, что законодательная, исполнительная и судебная власти России сейчас находятся в равновесии и действуют в согласии друг с другом.

Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что макроэкономическая политика России в ближайшее время сосредоточится на укреплении устойчивости, в том числе за счет надежных государственных средств. Это позволит укрепить финансовый суверенитет страны.