В Минфине заявили об укреплении устойчивости российской экономики

В Минфине заявили об укреплении устойчивости российской экономики

Фото: РИА «Новости»

Макроэкономическая политика России за счет надежных государственных финансов сосредоточится на укреплении устойчивости. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов, его слова привело РИА «Новости».

«Макроэкономическая политика в дальнейшем будет по-прежнему сосредоточена на укреплении устойчивости, в том числе за счет государственных надежных финансов», — сказал он.

Силуанов напомнил, что в соответствии с фискальным правилом на 2025–2027 годы федеральный бюджет России разработан с нулевым первичным дефицитом.

«Такой подход поможет защитить государственные финансы и экономику от внешних шоков, укрепить доверие к экономической политике и финансовый суверенитет страны, поддержать долгосрочный экономический рост», — добавил министр.

Глава Минфина подчеркнул, что у российской экономики есть значительное пространство для политического маневра.

Ранее президент России Владимир Путин призвал замедлять динамику цен.

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