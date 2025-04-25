В Минфине заявили об укреплении устойчивости российской экономики

Макроэкономическая политика России за счет надежных государственных финансов сосредоточится на укреплении устойчивости. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов, его слова привело РИА «Новости» .

«Макроэкономическая политика в дальнейшем будет по-прежнему сосредоточена на укреплении устойчивости, в том числе за счет государственных надежных финансов», — сказал он.

Силуанов напомнил, что в соответствии с фискальным правилом на 2025–2027 годы федеральный бюджет России разработан с нулевым первичным дефицитом.

«Такой подход поможет защитить государственные финансы и экономику от внешних шоков, укрепить доверие к экономической политике и финансовый суверенитет страны, поддержать долгосрочный экономический рост», — добавил министр.

Глава Минфина подчеркнул, что у российской экономики есть значительное пространство для политического маневра.

Ранее президент России Владимир Путин призвал замедлять динамику цен.