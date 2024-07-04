Путин назвал главной ценностью ШОС равноправие стран-участниц

Повышенный интерес стран всего мира к Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) связан с идеалами и ценностями организации, которые предусматривают равноправие входящих государств и уважение к суверенной и самостоятельной политике. Об этом в своем выступлении на саммите в Астане заявил президент России Владимир Путин.

Он подчеркнул, что такие принципы, а также равноправное сотрудничество и поиск коллективных решений накопившихся проблем разделяют многие страны всего мира.

«Наше объединениесегда исходило и исходит из важности учета мнений и точек зрения максимального круга партнеров, уважения неотъемлемого права каждого государства выбирать собственную модель развития», — заявил Путин.

Президент России добавил, что такая позиция сделала ШОС крупнейшей и авторитетнейшей организацией, ставшей одним из центров силы многополярного мира, которые сегодня формируются.

Путин подчеркнул, что во входящих в ШОС странах проживает более половины населения всей планеты. Кроме того страны-участницы обеспечивают четверть мирового ВВП и остаются главным источником интеллектуального потенциала мира.

В ходе своего выступления на саммите в Астане президент России Владимир Путин заявил, что по мере укрепления авторитета и влияния ШОС многие страны и организации стремятся наладить диалог с организацией. Он призвал глав государств-участниц рассмотреть все заявки для налаживания дальнейшего сотрудничества и поисков новых партнеров.