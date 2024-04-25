Путин назвал формулу успеха на поле боя | 360°

25 апреля 2024, 19:34
Путин назвал формулу успеха на поле боя
Путин связал успех на поле боя с быстротой выполнения технологических задач
Удача на линии боевых действий зависит от оперативности и эффективности решения технологических задач, у России это получается. Об этом президент Владимир Путин заявил в ходе съезда Российского союза промышленников и предпринимателей.
«Успех на линии боевого соприкосновения зависит от того <…>, насколько эффективно и быстро решают технологические задачи», — сказал он.
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Глава государства назвал важным фактором степень опережения одной противоборствующей стороны другой.
«И у нас получается», — подчеркнул Путин.
По словам президента, в России данные процессы происходят в режиме реального времени. Для этого задействовали министерство обороны страны и гражданские ведомства.
В ходе выступления Путин обратился к жителям Донбасса и Новороссии, отметив, что с 2014 года они прошли тяжелейшие испытания, но смогли сохранить мужество и героизм.
Россия
Владимир Путин
Формула успеха
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