Путин назвал формулу успеха на поле боя | 360°

Власть 25 апреля 2024, 19:34 Путин назвал формулу успеха на поле боя Путин связал успех на поле боя с быстротой выполнения технологических задач РИА «Новости»

Читать 360 в

Удача на линии боевых действий зависит от оперативности и эффективности решения технологических задач, у России это получается. Об этом президент Владимир Путин заявил в ходе съезда Российского союза промышленников и предпринимателей.

«Успех на линии боевого соприкосновения зависит от того <…>, насколько эффективно и быстро решают технологические задачи», — сказал он.

Реклама

Глава государства назвал важным фактором степень опережения одной противоборствующей стороны другой.

«И у нас получается», — подчеркнул Путин.

По словам президента, в России данные процессы происходят в режиме реального времени. Для этого задействовали министерство обороны страны и гражданские ведомства.

В ходе выступления Путин обратился к жителям Донбасса и Новороссии, отметив, что с 2014 года они прошли тяжелейшие испытания, но смогли сохранить мужество и героизм.