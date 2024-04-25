«Мы наведем порядок». Путин обратился к жителям новых территорий России | 360°

25 апреля 2024, 17:54
«Мы наведем порядок». Путин обратился к жителям новых территорий России
Путин пообещал навести порядок на новых территориях России
Жители Донбасса и Новороссии с 2014 года прошли тяжелейшие испытания, но сохранили мужество и героизм. Об этом на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей заявил президент России Владимир Путин.
Он призвал поблагодарить жителей новых территорий за их долготерпение.
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«Тяжелейшие испытания, через которые люди проходят в этих регионах с 2014 года, они, конечно, иногда в голове не укладываются, на это просто больно смотреть. Но мы наведем там порядок. Это точно», — заявил Путин.
В интервью журналисту Такеру Карлсону президент России Владимир Путин назвал своей целью остановку войны, развязанной Украиной против жителей Донбасса.
Глава государства напомнил, что именно ВСУ первыми применили артиллерию и авиацию против населенных пунктов, которые не могли оказать никакого сопротивления.
В то время Россия взяла под свою защиту только Крым, который находился под угрозой, так как не согласился с государственным переворотом, который произошел в Киеве.
Донбасс
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Владимир Путин
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