Власть 25 апреля 2024, 17:54 «Мы наведем порядок». Путин обратился к жителям новых территорий России Путин пообещал навести порядок на новых территориях России

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Жители Донбасса и Новороссии с 2014 года прошли тяжелейшие испытания, но сохранили мужество и героизм. Об этом на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей заявил президент России Владимир Путин.

Он призвал поблагодарить жителей новых территорий за их долготерпение.

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«Тяжелейшие испытания, через которые люди проходят в этих регионах с 2014 года, они, конечно, иногда в голове не укладываются, на это просто больно смотреть. Но мы наведем там порядок. Это точно», — заявил Путин.

В интервью журналисту Такеру Карлсону президент России Владимир Путин назвал своей целью остановку войны, развязанной Украиной против жителей Донбасса.

Глава государства напомнил, что именно ВСУ первыми применили артиллерию и авиацию против населенных пунктов, которые не могли оказать никакого сопротивления.

В то время Россия взяла под свою защиту только Крым, который находился под угрозой, так как не согласился с государственным переворотом, который произошел в Киеве.